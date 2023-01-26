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الجزائر

الثلوج تغلق الطريق السيار على مستوى جبل الوحش

إيمان بوخاتم
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الثلوج تغلق الطريق السيار على مستوى جبل الوحش
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طريق جبل الوحش

أعلن الدرك الوطني، صبيحة الخميس، عن غلق الطريق الرابط بين قسنطينة وسكيكدة على مستوى جبل الوحش بسبب تراكم الثلوج في كلتا الاتجاهين

وفي تصريح للإذاعة، أكد الرائد سمير بوشحيط من قيادة الدرك الوطني غلق الطريق الرابط بين ولايتي قسنطينة وسكيكدة بالضبط على مستوى جبل الوحش وهذا راجع إلى تراكم الثلوج .

وسيتعين على مستعملي الطريق السيار شرق غرب المتجهين نحو ولاية سكيكدة سلك الطريق الوطني رقم 05 عبر محول عين السمارة، وكذلك على مستعملي الطريق المتجهين نحو ولاية الجزائر العاصمة سلك الطريق الوطني رقم 05 عبر محول زيغود يوسف. ينبه الرائد بوشحيط.

وحذر الدرك الوطني مستعملي الطريق من محاولة المغامرة بقطع الطرق المغلقة والالتزام بالحيطة والحذر أثناء السياقة لتفادي حوادث المرور.

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