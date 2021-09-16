الثورات الثلاث الأخوات لبن عطية عبد الرحمن

صدر كتاب بالفرنسية مهم للكاتب عبد الرحمن بن عطية عنوانه (الثورات الثلاث الأخوات في القرن العشرين بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية) .

ويوضح الكاتب فيقول : ثلاث ثورات ثلاثة شعوب ثلاث قارات هي ثورة الجزائر بإفريقيا ، وثورة الفييتنام بآسيا، وثورة كوبا بأمريكا اللاتينيتة… ثلاث ثورات على الاستعمار والأمبريالية في مدى ثماني سنوات بين 1946 و 1954 .

الثورة الكوبية: قامت ضد الأمبريالية الأمريكية في أمريكا اللاتينية، كانت معجزة لأن جزيرة صغيرة وقفت في وجه الولايات المتحدة الأمريكية بأساطيلها وجواسيسها وعملائها، وانتصرت بفضل صمود شعب كوبا الصغير الحجم العظيم الصمود والإصرار.

الثورة الفييتنامية: ثار شعب الفييتنام المحاصر صد القوة العسكرية الفرنسية وانتصر مذلا جيش فرنسا.

الثورة الجزائرية: قادها الفلاحون الذين استمروا محصنين في هوية الجزائر الصافية التي لم تشوهها الفرنسة، وحققوا انتصارا على استعمار دام قرنا وثلث قرن. هذه الثورة التي قال فيها القائد العسكري الفييتنامي (جياب) قائد معركة دين بيان فو العظيمة في تصريح لدى زيارته للجزائر بما يلي: “ثورة الجزائر أعظم من ثورة الفييتنام، لأن الجزائر تبعد عن فرنسا بسبعمائة كيلو متر فقط، بينما يبعد الفييتنام عن فرنسا بعشرة آلاف كيلومتر”.