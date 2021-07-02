الثور الإسباني يفلت من فخّ المروج السويسرية

لاعبو منتخب إسبانيا يحتفلون بِالتأهّل على حساب سويسرا (صورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

اقتطع منتخب إسبانيا مساء الجمعة، تذكرة التأهّل للدور نصف النهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز إسبانيا على منتخب سويسرا بِواقع ركلات الترجيح (3-1)، في إطار ربع نهائي “أورو” 2020. بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والإضافي بِنتيجة التعادل (1-1).

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة سان بطرسبورغ الروسية، تحت إدارة تحكيم إنجليزي.

وسجّل هدف منتخب إسبانيا المدافع السويسري دينيس زكريا ضد مرماه في الدقيقة الـ 8. وأمضى توقيع فريق سويسرا المهاجم جيردان شاكيري في الدقيقة الـ 68.

وطرد الحكم متوسط الميدان السويسري ريمو فرولر في الدقيقة الـ 77، بعد اعتداء خشن على لاعب من إسبانيا.

وإذا كان منتخب إسبانيا يحوز الرّقم القياسي في عدد التتويجات بِثلاث كؤوس أوروبية (رفقة ألمانيا)، فإن بلوغ فريق سويسرا ربع نهائي “أورو” 2020 هو أفضل نتيجة له، ذلك أن أحسن حصيلة في تاريخه كانت خوض ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2016 بِفرنسا.

وفي مواجهة الدور نصف النهائي مساء الثلاثاء المقبل، يتبارى منتخب إسبانيا مع الفائز من لقاء إيطاليا وبلجيكا.

وتُجرى مقابلة منتخبَي إيطاليا وبلجيكا مساء الجمعة.