الثّور الإسباني الهائج يتحدّى الجرّافة الألمانية.. مَن يطحن الآخر!

حجز منتخب إسبانيا لِكرة القدم سهرة الأحد، مقعده في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، نسخة ألمانيا 2024.

وفازت إسبانيا بِنتيجة أربعة أهداف لِهدف على منتخب جورجيا، في مباراة لِحساب الدور ثمن النهائي.

وبادرت جورجيا إلى التسجيل في الدقيقة الـ 18، بِهدف وقّعه اللاعب الإسباني روبير لو نورمون ضدّ مرماه. وأمضى منتخب “الثيران” رباعيته بِواسطة رودري في الدقيقة الـ 39، وفابيان رويز في الدقيقة الـ 51، ونيكو وليامز في الدقيقة الـ 75، وداني أولمو في الدقيقة الـ 83.

وودّع منتخب جورجيا السباق وقد حصد أكبر نتيجة في مشواره الكروي الدولي، الذي استهلّه عام 1994، بعد أن انشقّ البلد عن الاتحاد السّوفياتي سابقا.

وضمّ منتخب جورجيا في تاريخ سابق نجم دفاع نادي ميلان آسي الإيطالي كاخا كالادزه، والذي أحرز معه عدّة تتويجات أبرزها كأس رابطة أبطال أوروبا عامَي 2003 و2007.

وفي مواجهة ربع نهائي “أورو” 2024 مساء الجمعة المقبلة، تلعب إسبانيا مع المنتخب الألماني. عِلما أن الطرفَين نشّطا نهائي نسخة 2008 بِالنمسا وسويسرا (تنظيم مشترك)، وعادت الغلبة إلى الإسبان بِهدف فرناندو توريس. بينما يعود تاريخ آخر لقاء بينهما إلى مونديال قطر 2022، وحينها تعادل المنتخبان بِهدف لِمثله في دور المجموعات.

ويجمع منتخبا إسبانيا وألمانيا 3 كؤوس أوروبية لِكليهما، وهو رقم قياسي في تاريخ هذه البطولة.