“الجائحة الصامتة”.. خطر يهدد البشرية

قتلت 1.27 مليون شخص في عام 2019

حذرت منظمة الصحة العالمية، من ما وصفته “الجائحة الصامتة”، ويتعلق الأمر بمقاومة الجسم لمضادات الميكروبات، الناتجة عن تناول جرعات زائدة من العقاقير والمضادات الحيوية وبعشوائية، التي قتلت 1.27 مليون شخص في عام 2019.

وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية ومجموعة العشرين، فـ “الجائحة الصامتة” محتملة الحدوث، وذلك بسبب الإقبال الكبير على تناول المضادات الحيوية منذ اختراعها لعلاج الأمراض أو الوقاية منها. ورغم أن المضادات الحيوية مهمة جدا في تجنيب ملايين الأشخاص من أمراض خطيرة، ومع ذلك يحصل غالبيتهم على هذه الأدوية بدون وصفة طبية، أو يتناولونها عشوائيا.

وأوضحت مجلة “لانسيت”، أن حالات العدوى المقاومة للأدوية قتلت 1.27 مليون شخص في عام 2019، أي أكثر من فيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز التي قتلت 864 ألف حالة وفاة، أو الملاريا التي قتلت 643 ألف حالة وفاة.

وحسب العلماء، فإن الأثر السلبي لمقاومة مضادات الميكروبات، يمتد إلى ما هو أبعد من الصحة.

إلى ذلك، أشارت مساعدة المدير العام لقسم مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، في الاجتماع إلى أن 148 دولة طورت خطط عملها الوطنية، لمقاومة مضادات الميكروبات، لكن 20 بالمائة فقط منها أدرجت ضمن التكاليف أو الميزانية. ونتيجة لذلك، فإن الاستجابة على المستوى القطري أصبحت مجزأة دون تحديد أولويات منطقية. وأشارت إلى أن لكل دولة قدرات مختلفة من حيث الاقتصاد والمعرفة والتشخيص والاستثمار لمواجهة هذا التحدي.

يتناولون المضادات الحيوية بدون وصفات طبية

وقالت: “نحن جميعا مسؤولون عن تحدي مقاومة مضادات الميكروبات، جميع البلدان، وجميع القطاعات، لا يمكن حلها إلا من خلال المضي قدما معا وبشكل أسرع “.وأضافت المتحدثة، أن وجود نظام صحي أقوى، أمر مهم للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وضمان بقاء مضادات الميكروبات فعالة للأجيال القادمة.

ويذكر، أن الجزائر من بين الدول التي يقبل مواطنوها على استهلاك المضادات الحيوية وبصفقة عشوائية، كما أن كثيرا من الصيادلة يقومن بصرف هذا الدواء للمرضى، دون مطالبتهم بوصفات طبية، رغم تحذير وزارة الصحة، مرارا وتكرارا من هذه الظاهرة الخطيرة.