الجائزة الجزائرية للجودة لمجمّع “سيفيتال”

تحصلت مؤسسة ” أغرو أندستري” للصناعات الغذائية التابعة لمجمع سفيتال، على الجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2022، في طبعتها الـ16.

وتمّ تسليم الجائزة في مراسم أشرف عليها وزير الصناعة أحمد زغدار، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، والوفد الوزاري الأردني الذي يزور الجزائر.

وهنأ زغدار المؤسسة الفائزة بهذه الجائزة “نظير الجهود المبذولة من طرف مسيّريها وعمالها. والمثابرة في العمل، والتـحسين المتواصل لجودة المنتوجات”.

وإلى جانب “سيفيتال”، حصلت مؤسسة “صوديا” التابعة لمجمع حسناوي، على شهادة اعتراف من لجنة تحكيم الجائزة.

كما قام وزير الصناعة بمنح شهادة تشجيع لشركة حبوب القنطرة التابعة لمجمع أغروديف المتخصص في مجال الصناعات الغذائية أيضا.