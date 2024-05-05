الجائزة الكبرى لدوشانبي.. المصارعة الجزائرية بلقاضي تحقق الميدالية البرونزية

حققت المصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي الميدالية البرونزية في الجائزة الكبرى لدوشانبي للجيدو، الجارية بطاجيكستان.

ونالت بلقاضي البرونزية عقب فوزها السبت، على الاسبانية كابانا بيريز كريستينا في المواجهة النهائية للاستدراك.

وقبل المواجهة النهائية للاستدراك، فازت المصارعة الجزائرية في المجموعة الثانية على اليابانية واتانابي سيكو، ثم ضد الألمانية شميدت أغاتا، قبل أن تنهزم في اللقاء الثالث أمام الايطالية ريسو سافيتا التي سيطرت على المجموعة.

وفي مرحلة الاستدراك، فازت بلقاضي على الروسية باديروفا كاميليا قبل أن تطيح بالإسبانية كابانا بيريز كريستينا في النهائي من اجل الميدالية البرونزية.

وبفضل هذا المشوار، ستدعم البطلة الافريقية رصيدها بـ500 نقطة، في سباق التأهل الى أولمبياد باريس.

وتعد الجزائرية بلقاضي من بين المصارعات المتأهلات للأولمبياد مستفيدة من الحصة القارية.