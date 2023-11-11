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رياضة

الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائرية بلقاضي تتوج بالميدالية البرونزية

عمر سلامي
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الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائرية بلقاضي تتوج بالميدالية البرونزية
ح.م
المصارعة أمينة بلقاضي

توجت المصارعة الجزائرية في رياضة الجيدو، أمينة بلقاضي، بالميدالية البرونزية للجائزة الكبرى لمدينة بيرث الاسترالية.

وتمكنت بلقاضي من إحراز البرونزية عقب تغلبها الجمعة في اللقاء النهائي لدور الاستدراك، على حساب الاسبانية كريستينا كابانا بيريز.

وكانت الجزائرية أمينة بلقاضي قد أعفيت من الدور الأول، وفازت في الدور الثاني على الفيليبنية كيومي واتانابي، لكن مشوارها في الدور الأساسي توقف في نصف النهائي أمام الصينية تانغ جيغ.

وفي دور الاستدراك، تغلبت بلقاضي في المنازلة الأولى على التشيكية زاكوفا ريناتا، قبل ملاقاة الاسبانية في النهائي.

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