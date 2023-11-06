الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائر تشارك بثلاثة مصارعين في موعد أستراليا

تشارك الجزائر بثلاثة مصارعين في منافسة الجائزة الكبرى للجيدو، المقررة بمدينة بيرث الأسترالية يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري.

ويمثل الجزائر في الجائزة الكبرى، كل من أمينة بلقاضي في وزن أقل من 63 كلغ، ودريس مسعود رضوان في أقل من 73 كلغ، ومصطفى ياسر بوعمار في أقل من 100كلغ.

وسيسعى الثلاثي المذكور خلال مشاركتهم في موعد أستراليا، إلى حصد نقاط إضافية تأهلهم إلى أولمبياد باريس-2024، حسبما أكده مدير الفرق الوطنية باتحادية الجيدو، عبد النور قريوة،لوكالة الأنباء الجزائرية.

و من المقرر ان يتوجه ثلاثي الوطني للجيدو عقب موعد استراليا إلى اليابان لدخول معسكر تحضيري، على أن يتبع بالمشاركة في مسابقة “غراند سلام” الدولية يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل بنفس البلد.