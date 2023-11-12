الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر.. الدراج ميموني يتوج بلقب الطبعة الـ18

توج الدرّاج أسامة ميموني من نادي دالي ابراهيم، بلقب الطبعة الـ18 للجائزة الكبرى الوطنية لمدينة الجزائر للدراجات.

وحسم ميموني لقب الطبعة عقب المرحلة الثالثة والأخيرة التي جرت السبت ما بين زرالدة- تيبازة والعودة إلى زرالدة على مسافة إجمالية تقدر بـ96,4 كلم.

وتقدم ميموني الذي حقق توقيت 3سا 26 د و23 ثا، على سليمان باديس من المنتخب الوطني الذي سجل توقيت 3سا 26د و28 ثا، وعلى زميله عزالدين لعقاب بتوقيت 3سل 26د و 34 ثا.

وفاز بسباق المرحلة الثالثة، الدراج لعقاب الذي حقق توقيت قدره 2سا 11د و12 ثا.

وعاد قميص أحسن متسلق، لحمزة منصوري، وفاز بقميص احسن سرعة نهائية عز الدين لعقاب.

أما عند السيدات، فقد فازت الدراجة ياسمين المداح من دالي ابراهيم بسباق المرحلة الثالثة والأخيرة مسجلة توقيتا قدره 1سا 20 د و 30 ثا .