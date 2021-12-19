“الجابوني” يثير الجدل.. وبلايلي يكرم “بوضو” في كأس العرب

خالد يهنئ الجزائر ويتجاوز أزمة فيديو المغرب

هنأ الشاب خالد الشعب الجزائري والفريق الوطني للمحليين بمناسبة تتويجه بكأس العرب، حيث نشر “الكينغ” فيديو عبر حسابه على الانستغرام، يوجه فيه تهانيه للجزائريين، قائلا: “الله يعطيكم الصحة يا شباب فرحتونا.. الكأس عندنا.. ربحنا.. وبإذن الله كأس إفريقيا كمان”.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خرجة خالد ردا على الانتقاد الذي تعرض له من قبل، بعد انتشار فيديو قديم له قبيل لقاء الجزائر والمغرب يناصر فيها خالد المنتخب المغربي، وقد رد عليه الشاب مامي حينها بفيديو يتمنى الفوز والتتويج للجزائر.

من جهة أخرى، سجل أيضا نهائي كأس العرب جدلا بسبب اختيار المغني “كادير الجابوني” لأداء النشيد الوطني، إلى جانب المطرب التونسي صابر الرباعي الذي قدم نشيد بلاده.

وانقسم رواد الفضاء الأزرق بين مساند ومعارض لخرجة الجابوني في قطر، حيث اعتبر البعض أن أداء المغني لم يكن موفقا للنشيد الوطني، بل يرى أنصار هذا الرأي أن الموقف كان يقتضي اختيار فنان يمثل الجزائر بكل المقاييس، ويكون أداؤه في مستوى المناسبة، وبين من اعتبر أن أداء الجابوني كان موفقا وهو جزائري ومن حقه أداء نشيد بلاده ولا أحد يزايد على أحد في الوطنية.

من جهة أخرى، خلفت خرجة نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، بارتدائه قميصا موشحا باسم الراحل الفنان، الهواري بوضو، استحسانا كبيرا وإشادة واسعة على المواقع والمنصات الاجتماعية، معتبرين التفاتة بلايلي سلوك وفاء من اللاعب لمن وقف إلى جانبه وسانده في أحلك الظروف التي مر بها .