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الجالية الجزائرية بالمغرب.. نائب برلماني يبشر بفرج قريب

الشروق أونلاين
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الجالية الجزائرية بالمغرب.. نائب برلماني يبشر بفرج قريب

بشر النائب البرلماني عن الجالية، يعقوبي عبد الوهاب، الجالية الجزائرية بالمغرب بانفراج قريب في ملفهم والعمل على تسهيل عودتهم لأرض الوطن.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالبرلمان الجزائري ونائب باريس والدائرة الأولى للجالية بالخارج، عن حركة حمس، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، الخميس، بعد تنقله لوزراة الخارجية، أنه تم التطرق لملف طرق تسهيل عودة الجالية الجزائرية بالمغرب لأرض الوطن بعد قطع العلاقات الدبلوماسية، .

وبشر يعقوبي أفراد الجالية بقرب انفراج في عدد من الانشغالات المرفوعة من قبلهم في الآونة الأخيرة خاصة الملف الرئيسي المتعلق بغلق الحدود والصعوبات الكبيرة لتنقل الجالية.

كما تطرق النائب خلال زيارته لوزارة الخارجية لملف جزائريي فلسطين وإشكالية حصول أبنائهم على الجنسية الجزائرية بعد تعليمة أويحي في 2016.

واضف النائب عن الجالية أنه تابع الأسئلة البرلمانية التي توجهنا بها للوزير الأول والحكومة، بالإضافة إلى انشغال إنساني خاص بأحد الجزائريين عالق باندونيسيا.

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