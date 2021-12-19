الجالية الجزائرية بتركيا تحتفل بكأس العرب على متن باخرة فلسطينية

احتفلت الجالية الجزائرية بتركيا، سهرة السبت، بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب على متن باخرة فلسطينية بإسطنبول.

وقام منتدى إتحاد الجالية الجزائرية في تركيا، بالتنسيق مع أحد كبار رجال أعمال فلسطين، بإحياء حفل على متن باخرة فلسطينية إحتفالا بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم، وتتويجه بكأس العرب لسنة 2021.

وتوجت الجزائر بكأس العرب للمرة الأولى، في تاريخها عقب تغلبها على تونس بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية.