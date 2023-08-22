الجالية الجزائرية بجنوب إفريقيا تطرح انشغالاتها على وزير المالية

أكد لها أن الأبواب مفتوحة للمساهمة في تنمية البلاد

دعا وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، بجوهانسبورغ، أفراد الجالية الجزائرية في الخارج إلى المساهمة أكثر في جهود التنمية في البلاد.

وخلال لقاء جمعه بممثلين عن الجالية الجزائرية بجنوب إفريقيا، أكد فايد أن “الجزائر تعرف ديناميكية اقتصادية جديدة وعهدا جديدا من التجديد، ندعو جاليتنا الوطنية للمساهمة فيه”.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير بمستوى المهارات الجزائرية بالخارج، مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أكد فيها بأن “الجالية الوطنية أصبحت نخبوية” وأن “الأبواب مفتوحة أمامها على مصراعيها للمساهمة في تنمية البلاد”.

ونقل فايد بالمناسبة تحيات رئيس الجمهورية، لأفراد الجالية الجزائرية بجنوب إفريقيا، لافتا إلى أنه “يولي اهتماما خاصا لتعزيز مكانة الجزائريين المتواجدين بالخارج والروابط بوطنهم الغالي”.

وذكر بأن اللقاء بأبناء الجالية الوطنية بالخارج هو تقليد كرسه رئيس الجمهورية للإصغاء لانشغالاتهم وتمكينهم من معرفة المستجدات المسجلة على المستوى الوطني في إطار مسيرة التجديد الواعدة التي تعيشها الجزائر.

كما ذكر بالتدابير التي اتخذتها الجزائر لصالح جاليتها بالخارج من أجل تعزيز روابطها مع البلد الأم من خلال إشراكها كقوة تأثير واقتراح في عملية التنمية، علاوة على المساعي القائمة لنشر الشبكة المصرفية الجزائرية بالخارج، لدعم المواطنين بالخارج في مجال المعاملات المالية والاستثمارية.

وتميز اللقاء بعدة تدخلات من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في جنوب إفريقيا تطرقوا فيها إلى جملة من القضايا من بينها تثمين أهمية الخط الجوي المباشر الذي يربط الجزائر العاصمة بجوهانسبورغ.