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رياضة

الجالية الجزائرية بفرنسا تتضامن مع عطال

إيمان كيموش
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الجالية الجزائرية بفرنسا تتضامن مع عطال

أعلنت جمعيات المجتمع المدني للجالية الجزائرية بفرنسا، مساندتها للاعب الجزائري يوسف عطال الذي يتعرض للعنصرية هناك. وتعبّر الجمعيات، في بيان موقّع من طرف نجاح الجمعي، منسق جمعيات المجتمع المدني للجالية الجزائرية بفرنسا،  بخصوص اعتقال اللاعب العربي الجزائري يوسف عطال في فرنسا، عن مساندتها للاعب.

وتضيف الجمعية: “إن ما حدث من اعتقال للاعب الدولي الجزائري، وعرضه للتحقيق الأولي من طرف المدعى العام ومواجهته بتهمة التحريض على العنف ونشر الكراهية والعنصرية، ثم إطلاق سراحه مع وضعه تحت الرقابة القضائية وبرمجة جلسته للمحاكمة يوم 18 ديسمبر 2023، بالرغم من تقديم اعتذاره، ثم معاقبته من طرف الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم، بمنعه من اللعب لـ7 مقابلات تجاوز حدود المعقول”.

ويضيف البيان: “ونظرا للتعسف والظلم الذي تعرض له، مقابل ممارسته حريته الشخصية، تؤكد الجمعيات المساندة المطلقة للاعب الدولي الجزائري“.

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