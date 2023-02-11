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الجزائر

الجالية الجزائرية في حلب تكرّم أعوان الحماية المدنية المشاركين في الإغاثة (فيديو)

الشروق أونلاين
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الجالية الجزائرية في حلب تكرّم أعوان الحماية المدنية المشاركين في الإغاثة (فيديو)
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جهود متواصلة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

قام ممثلون عن الجالية الجزائرية في مدينة حلب السورية، بتكريم وفد الحماية المدنية المشارك في جهود الإغاثة بالمناطق المتضررة من الزلزال.

وحسب ما نقلته التلفزيون العمومي مساء السبت، فقد نظّم ممثلو الجالية مأدبة غداء على شرف أعوان الإنقاذ الجزائريين. كما حمل المكرّمون لافتات تشيد بجهودهم لإغاثة المنكوبين.

وأرسلت الجزائر فريقين من 175 عنصرا من صفوف الحماية المدنية، للمشاركة في عمليات الإغاثة في تركيا تركيا وسوريا. وصنّف الفريق الجزائري بين أكثر فرق الإنقاذ نجاعة في المناطق المنكوبة.

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