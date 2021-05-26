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الجالية الجزائرية في فرنسا تحتج السبت

الشروق
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الجالية الجزائرية في فرنسا تحتج السبت

دعت الحالية الجزائرية في فرنسا إلى وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام السفارة والقنصليات تنديدا بالقرارات التعجيزية نظير فتح الحدود أمام المغتربين الجزائريين.

وسترفع الجالية عدة مطالب منها تعويض المسافرين عن التذاكر السابقة التي لم يتم استعمالها مثل ما قامت به باقي شركات الطيران الدولية، واعتماد أسعار معقولة لا تتجاوز 360 € في موسم الذروة، وتشجيع المنافسة بين شركات الطيران الدولية، مع إلغاء الحجر الصحي الإجباري لمدة 5 أيام، لمن أخذوا جرعات اللقاح، أو نتائج فحوصات (PCR) لديهم سلبية.

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