الجالية الجزائريّة بالخارج على موعد مع فُرص الاستثمار في بلادها

في معرض "لو كيب غارش" بباريس

تأتي فعاليات الطبعة الأولى لـ “معرض الاستثمار في الجزائر”، بهدف تعبئة الجالية الجزائرية بالخارج وإبراز دورها المحوري في التنمية الاقتصادية للبلاد، والمعرض الذي يُنظم بمجمع “لو كيب غارش” بالعاصمة الفرنسية باريس، بداية شهر جويلية القادم، بمشاركة واسعة للشركات، المستثمرين، حاملي المشاريع، الخبراء، والفاعلين المؤسساتييّن، الذين سيناقشون الرهانات المتعلقة بالاستثمار، ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية في الجزائر.

إن الحدث الذي سيقام في مجمع “لو كيب غارش” الممتد على مساحة 10.000 متر مربع، يسعى إلى تفعيل التبادلات الاقتصادية، تثمين الكفاءات والمنتجات الجزائرية، وخلق فرص للشراكة والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي.

الطبعة الأولى لترقية شعار “صُنع في الجزائر”…

وبحسب بيان لشركة ” بيندي نتوورك” للاستثمار والمتخصصة في الاتصالات والإعلام والعلاقات العامة والتدريب، تلقت “الشروق” نسخة منه، يركز المعرض على أهداف رئيسية، أولها دعوة الجالية الجزائرية للمشاركة في الرفع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادهم، وترقية شعار “صنع في الجزائر”، عبر تقديم شركات تنشط في قطاعات متنوعة، كما يتطلع معرض “لو كيب غارش” ببلدية غارش ليغونيس، إلى تسليط الضوء على قدرات الإنتاج المحلي، والخبرات الصناعية، وآفاق تطوير الصادرات، إضافة إلى تشجيع خلق الشراكات، نقل التكنولوجيا، وبروز مشاريع جديدة بفضل اللقاءات بين مختلف الطاقات المتكاملة في مجالات الاقتصاد، ريادة الأعمال، والمؤسسات الرسمية.

ويفيد البيان بأن “معرض الاستثمار في الجزائر” سيوفر فضاء مخصصا للأجنحة يجمع الشركات الجزائرية والمؤسسات التي أنشأها أفراد من الجالية، وسيكون بإمكان الزوار التواصل مباشرة مع العارضين، واكتشاف أنشطتهم، والاستفادة من تجاربهم وقصص نجاحهم في الاستقرار والتوسع التجاري، حيث تشارك عدة قطاعات بينها الطاقة المتجددة ممثلة في شركة “صول آر باتيمو”، والصناعة والإلكترونيات مع شركة “بييب إلكترونيك”، البناء والعقار مع مجموعة “دوبل في أو”، النسيج مع شركتي” فلاي سوفت، برانتاكس”، مستحضرات التجميل مع شركة” الفردوس”، الصحة والرفاهية ممثلة في مخبري “سيدرا لاب، ادروجين”، الفلاحة مع شركات “أميرة”، “أوليفو”، “تكنولوجي وإيل”، الاستيراد والتصدير مع شركة “الجزائر اتو اكسبو”، الاستثمار والمرافقة مع مجموعتي “روفوليشن غروب، وبوست بنام”، وأخيرا الشركات الناشئة والابتكار ممثلة في شركتي “فوندوو، وسافن دريفر”.

محاضرات حول قوانين السوق والفرص المتاحة في الجزائر

ويؤكد البيان، أنه خلال يومي 4 و5 جويلية 2026، الفترة التي يحتضن فيها “لو كيب غارش”، معرض “الاستثمار في الجزائر”، ستنشط نحو 10 محاضرات من قِبل مقاولين، مستشارين، مستثمرين، ومتخصصين في قطاعات مختلفة، بحيث تتمحور النقاشات بشكل خاص حول قانون الاستثمار رقم 22-18، وآليات الدعم والمزايا التي يوفرها، والفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر ورهانات استيراد السيارات والعلاقات التجارية مع الصين، تطور قطاع التوزيع الواسع (المساحات التجارية الكبرى) والمراكز التجارية ومناخ الأعمال والآفاق القطاعية.

ويهدف هذا البرنامج، إلى تزويد المشاركين بمعلومات عملية ومعطيات تحليلية مفيدة لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، كما تنظم مسابقة “لعبة الأعمال ” (Business Game) لمرافقة مقاولي الجالية الجزائرية بفرنسا.

وسيشهد المعرض، إطلاق مسابقة “لعبة الأعمال” الموجهة لحاملي المشاريع الراغبين في تطوير نشاط اقتصادي له صلة بالجزائر، علما أن هذا البرنامج متاحة مجانا للمترشحين الذين يتم اختيارهم، للمشروع الفائز الاستفادة من مرافقة وتوجيه (Coaching) لمدة أربعة أشهر خلال مرحلة ما قبل الحضانة في فرنسا.

كما ستتاح للمشاركين فرصة موسعة لتطوير شبكة علاقاتهم بفضل حضور شركاء اقتصاديين بارزين، مثل البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة (BASTP) والنادي الاقتصادي الجزائري.

وأكد البيان، أن اللجنة المنظمة، دعت حاملي المشاريع الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة إلى التواصل معها عبر الاستمارة المتاحة على الموقع الإلكتروني لـ” investirenalgerie.com”، موضحة أن متدخلين المشاركين في المحاضرات، اختيروا من عالم الاقتصاد وريادة الأعمال، فقد أدرجت أسماء لشخصيات بارزة معروف بالخبرة الميدانية، للمشاركة في الطاولات المستديرة والنقاشات المهمة، بينهم فاروق بلحوشي، الحائز على خبرة تفوق عشرين عاماً في مجالات التكوين، الاستشارات، وتسيير المشاريع، لمين تلاكلا، مقاول متخصص في التحول الرقمي، نور الدين زوهيري، صانع محتوى ومستشار في مجال ريادة الأعمال في الجزائر ورضا بوشاوي، متخصص في التبادلات التجارية للسيارات بين الصين والجزائر، بلال بلقاسمي، متخصص في حلول الطاقة الشمسية وتطوير المشاريع المتعلقة بالحقول المتجددة.

وأفاد بيان ” بيندي نتوورك” للاستثمار والمتخصصة في الاتصالات والإعلام والعلاقات العامة، بأن الطبعة الأولى لمعرض “الاستثمار في الجزائر” تسعى إلى إبراز التطورات الأخيرة التي شهدها الإطار الاقتصادي الجزائري، وتحفيز بروز مشاريع جديدة تقودها الجالية، وإلى تثمين مؤهلات الشركات المحلية، وتفعيل الشراكات، والمساهمة في بناء جسور اقتصادية مستدامة بين الجزائر والجالية بالخارج، والشركاء الدوليين.