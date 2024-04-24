-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مقالات ذات صلة
توقيف 87 مرشحا للهجرة السرية في وهران وعين تموشنت

توقيف 87 مرشحا للهجرة السرية في وهران وعين تموشنت

الرئيس تبون يحل بمطار قرطاج الدولي في تونس

الرئيس تبون يحل بمطار قرطاج الدولي في تونس

وزير العدل: “من الضروري إعطاء مصداقية كبيرة للعدالة”

وزير العدل: “من الضروري إعطاء مصداقية كبيرة للعدالة”

منظمة العمل الدولية تثمّن قرارات الرئيس تبون لتحقيق العدالة الاجتماعية (فيديو)

منظمة العمل الدولية تثمّن قرارات الرئيس تبون لتحقيق العدالة الاجتماعية (فيديو)

الفريق أول شنقريحة يوصي بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة

الفريق أول شنقريحة يوصي بتشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة

1500 عامل وإطار ومئات الجامعيين في حيرة

1500 عامل وإطار ومئات الجامعيين في حيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد