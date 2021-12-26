الجامعة التونسية تجدد الثقة في منذر الكبير وتستغني عن السليمي

جدّدت الجامعة التونسية لكرة القدم الثقة في المدرب منذر الكبير، في وقت أعلنت فيه الاستغناء عن خدمات المدرب المساعد عادل السليمي.

وبعدما كان منذر الكبير مهددا بعدم قيادة المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا، كسب مدرب “نسور قرطاج” نقاطا عديدة ببلوغه نهائي كأس العرب، ما جعل الجامعة التونسية تجدد ثقتها فيه.

ونفت الجامعة التونسية لكرة القدم، الأخبار التي راجت حول تغيير المدرب منذر الكبيّر، وأكدت في بيان لها أنه يواصل عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في كأس إفريقيا.

وأضافت الجامعة التونسية في بيانها: “كما تؤكد الجامعة أن عمل الناخب الوطني مازال محل ثقة المكتب الجامعي، ولا توجد أية نيّة للقيام بتغييره، راجيين من الجميع الابتعاد عن بث الإشاعات أو الانسياق خلفها”.

وفي الوقت الذي جدّدت فيه الجامعة التونسية الثقة في منذر الكبير، استغنت عن المدرب المساعد عادل السليمي، وأعلنت عن إنهاء العلاقة مع السليمي في بيان لها الأحد.

وقالت الجامعة التونسية، عن إنهاء العلاقة مع السليمي: “بالاتفاق بين الجامعة التونسية والمدرب المساعد عادل السليمي وقع إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، نتقدم بالشكر إلى عادل السليمي على مجهوداته المبذولة راجين له النجاح في مسيرته التدريبية”.