في ظل قرار نتنياهو إعادة احتلال غزة:

الجامعة العربية تتحرك للتصدي لجرائم الاحتلال في القطاع

ح. م

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ”وفا”، نقلا عن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، سيعقد غدا الأحد، 10 أوت، دورة غير عادية لبحث آليات الحراك على المستويين العربي والدولي والتصدي للجرائم الإسرائيلية ومنع استمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

ووفقا لذات المصدر، قال العكلوك في تصريح لـ “وفا” اليوم السبت، إن الاجتماع سيُعقد يوم غد في مقر الأمانة العامة، وهذا في ظل قرار الاحتلال بإعادة احتلال قطاع غزة، و”السيطرة” عليه بالكامل وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل القطاع وخارجه، إضافة إلى وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في غزة من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع، وفي ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين والتوسع الاستعماري وهدم المنازل والبنية التحتية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

