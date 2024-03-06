الجامعة العربية تثمّن جهود الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في غزة

ثمّن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأربعاء بالقاهرة، جهود الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية منذ بداية عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

وأشار القرار الصادر عن المجلس، إلى تثمين وزراء الخارجية العرب لجهود الجزائر في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن.

ويشيد القرار بسعي البلاد لوقف عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وإلى التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع دعم تمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

بالمقابل، دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال الاجتماع إلى “التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار إجراء عقابي بتجميد عضوية إسرائيل”.

وقال عطاف إن هذا الإجراء سيكون “استلهاما من التدابير التاريخية التي اتخذتها المنظمة الأممية، تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إلى يوم زواله واندثاره”.