الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر الاحتلال على وقف إطلاق النار في غزة

دعت الجامعة العربية مجلس الأمن يوم الأربعاء، إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع، يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في غزة.

جاء هذا عقب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لبحث تحرك مشترك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع في غزة.

وصدر في نصّ القرار الذي خرج به الاجتماع أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، هو من أعمال العدوان التي تشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

“وهو ما يستلزم تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال الاحتلال لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”، يؤكد القرار.

كما عبّرت الجامعة العربية عن “دعما وتثمينها لجهود الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن، لحلّ الصراع في المنطقة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.