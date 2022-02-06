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الجامعة العربية ترحب بتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي  

الشروق أونلاين
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الجامعة العربية ترحب بتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي  
ح.م
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار تعليق عضوية إسرائيل بالاتحاد الإفريقي الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

والجدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في سبتمبر 2021 بالإجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي باستلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.

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