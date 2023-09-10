الجامعة العربية تشيد بدور الرئيس تبون في دعم العمل العربي المشترك

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالرئيس عبد المجيد تبون نظير جهوده ومبادراته الرامية إجمالا إلى دعم العمل العربي المشترك.

ونوه المجتمعون, خلال دورة المجلس العادية الـ160 الملتئمة بالقاهرة مؤخرا, بمقترحات رئيس الجمهورية لأجل إصلاح وتطوير عمل جامعة الدول العربية، مثمنين في ذات السياق, الدور الفعال للجزائر ومواقفها في تعزيز التضامن العربي.

كما أثنى المجلس على جهود رئيس الجمهورية في توحيد الصف الفلسطيني, مجددا الترحيب بالتوقيع على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية”, بتاريخ الـ13 أكتوبر 2022 ومبديا ارتياحه لإعلان لأطراف الفلسطينية عزمها تنفيذ بنود الوثيقة وفق أجال محددة.

وتوجه وزراء الخارجية العرب بشكر خاص للجزائر لدعمها موازنة دولة فلسطين بمبلغ 8ر152 مليون دولار ولمساعدتها في إعادة إعمار مخيم جنين بمبلغ 30 مليون دولار, بعد اقتحامه من طرف قوات الاحتلال الصهيوني. للإشارة, فإن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تفي بانتظام بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني.

وهنأ وزراء الخارجية العرب الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2025/2024, وعبروا عن ثقتهم بأنها ستعمل على حث مجلس الأمن على إيجاد حلول للقضايا العربية المعروضة عليه, وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبأنها ستبذل كافة الجهود للارتقاء بالتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى, أثنى المجلس على جهود الجزائر لضمان أمن واستقرار ليبيا.

كما حيا المجلس الجزائر لتنظيمها الناجح للدورة الـ15 للألعاب العربية, خلال الفترة من الـ05 إلى الـ15 جويلية 2023, تحت شعار: “بالرياضة نرتقي… وفي الجزائر نلتقي”.

وتوجه وزراء الخارجية العرب بالتهنئة للجزائر إثر إعادة انتخابها عضوا بمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية.

على صعيد آخر, أشاد المشاركون في الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري “الحوار السياسي العربي الياباني” التي انعقدت بالقاهرة يوم الـ 5 سبتمبر, بجهود الجزائر التي ترنو إلى رعاية المصالحة الفلسطينية و رحبوا بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025/2024, وتطلع وزراء خارجية الجانبين إلى تنسيق الجزائر واليابان على نحو “وثيق” خلال عهدتيهما كعضوين في المجلس في عام 2024.

يجدر التنويه في الختام, بترحيب الوفود العربية المشاركة في الدورة بمبادرة الجزائر الخاصة بتكريس يوم الـ16 ماي من كل عام كيوم دولي للعيش معا في سلام.