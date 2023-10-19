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لوقف عدوانه على غزة

الجامعة العربية تطالب بريطانيا بالضغط على الاحتلال الصهيوني

الشروق أونلاين
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الجامعة العربية تطالب بريطانيا بالضغط على الاحتلال الصهيوني
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الخميس، وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، بالضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه على المدنيين في قطاع غزة.

وشدد أبو الغيط في لقائه مع كليفرلي بالقاهرة، على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته. والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الاجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في القطاع”.

وأشار أبو الغيط في حديثه إلى “قصف المستشفى المعمداني الذي أودى بحياة المئات من الأبرياء أغلبيتهم من الأطفال. إضافة إلى تهجير السكان قسرا من شمال القطاع لجنوبه”.

واعتبر الأمين العام أن “هذا العقاب الجماعي يرقى إلى جرائم حرب، ترصدها أجهزة الجامعة. لكونها تنتهك القانون الدولي الإنساني”. مؤكدا “ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع”.

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