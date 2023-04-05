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الجامعة العربية تُدين اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الشروق أونلاين
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الجامعة العربية تُدين اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
ح.م

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك ومهاجمة المصلين والمعتكفين فيه واعتقال ما يقارب من 400 فلسطيني.

وشدد أبو الغيط في هذا الصدد، على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا، المجتمع الدولي، ممثلا في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التحرك بسرعة لدفع الكيان الصهيوني إلى وقف هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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