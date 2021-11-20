الجامعة المغربية “متورطة”.. وبلماضي شخص نزيه ونظيف! 

كشف عن حجم الفساد في "الكرة الإفريقية والعالمية".. صحفي فرنسي يكشف:

فجر الصحفي الفرنسي “رومان مولينا”، في بث مباشر عبر مساحة (سبيس) على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فضائح بالجملة وحجم الفساد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، مشيرا إلى أنه يملك دلائل تشير إلى أن الجامعة المغربية المدعومة من قبل نظام “المخزن” تفعل ما تشاء في الهيئة القارية ولديها تأثير كبير، مشيدا في الآن ذاته بمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي الذي وصفه بالشخص النزيه والنظيف.

زطشي يشن حربا على عمارة.. ومع ذلك الكرة الجزائرية لا تزال رائعة

وكشف الصحفي الفرنسي المهتم بنشر الفضائح والملفات المثيرة للجدل في السياسة والرياضة، عن معلومات مثيرة للاهتمام تناقلتها مختلف وسائل الإعلام، بخصوص كيفية تسيير شؤون كرة القدم في “القارة السمراء”، فاضحا في الوقت ذاته ألاعيب الجامعية المغربية، حيث قال في هذا الشأن أن “الاتحاد المغربي بقيادة فوزي لقجع يتحكم في دهاليز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأنهم يفعلون ما يريدون في الكاف”، موضحا أن حجم الفساد في كرة القدم الإفريقية بلغ مستويات عالية وذروته بطريقة غير مسبوقة، قائلا: “هناك رشاوى كبيرة تدفع للحكام في إفريقيا من أجل التحكم في نتائج المباريات.. تصوروا في إفريقيا معظم رؤساء الاتحادات يتقاضون رواتبهم مقابل النساء أو دراسات لأبنائهم وبناتهم في البلدان المؤثرة والمتطورة، هناك مستوى من الفساد لا يمكنك حتى تخيل نفسك”.

من الحكام إلى رؤساء الاتحادات.. حجم الفساد بلغ ذروته في إفريقيا

ولم يتوان الصحفي مولينا، في الحديث عن كرة القدم الجزائرية، مؤكدا أن هناك مشاكل كبيرة بين أعضاء المكتب السابق بقيادة خير الدين زطشي وحاشية الرئيس الحالي شرف الدين عمارة، حيث قال: “هناك مشاكل في الفاف.. الرئيس السابق زطشي يشن حربا على الرئيس الحالي عمارة، ومع ذلك كرة القدم الجزائرية لا تزال رائعة”، وأضاف بخصوص الناخب الوطني جمال بلماضي: “جمال مدرب “الخضر” شخص نظيف، وسبق أن رفض صفقات للتلاعب في نتائج المباريات، وصفقات مشبوهة من شركة الملابس الرياضية أديداس”.

وفي سياق منفصل، أكد مولينا، أن قائد منتخب بوتسوانا تحت 17 سنة عمره الحقيقي 20 سنة، ويلعب بهوية شخص آخر متوفي، والاتحاد المحلي يعرف ذلك ولم يحرك ساكنا.

حوادث الاغتصاب لطخت سمعة الساحرة المستديرة على مستوى العالم

وأوضح الصحفي الفرنسي، بأن حوادث الاغتصاب لطخت عالم الساحرة المستديرة، وقال إن هناك لاعبين في “البريميرليغ” والدوري الفرنسي، تم اغتصابهم لما كان عمرهم 10 و12 سنة، وأن بعضهم يعاني حتى الآن من أمراض شرجية بسبب ذلك، وتابع بالقول أنه “تم اغتصاب بنت قاصر داخل مقرات “الفيفا” من قبل أحد المسؤولين وأنه تم إجبار الفتاة على إجهاض الجنين ليتم طي الملف”.

وذكر مولينا أن رئيس اتحاد الكرة في الكونغو الديمقراطية، متورط في جرائم بيدوفيليا، وأن “أميناتا ديالو” لا علاقة لها بالاعتداء على خيرية حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان وأن زوجة إيريك أبيدال لها علاقة بالموضوع.

وتابع مولينا مركزاً على جرائم الاغتصاب في كرة القدم، وذكر أن لاعباً من نادي مونبليي اسمه “ايلي واهي” تحرش بأطفال صغار وأجبرهم على أفعال منافية للأخلاق، وأنه تم طرده من نادي كون بعد اكتشاف أفعاله، مع تسترهم على ذلك.

وأكمل الصحفي الفرنسي، أنه “تم القبض على مدرب دولي معروف متلبسا باغتصاب فتاتين اقل من 13 سنة، والمدرب خرج من القضية دون أي محاسبة”.