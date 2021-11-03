الجامعيون المستفيدون من منح الخارج يحتجون أمام الوزارة

طالبوا بتجميد الاقتطاع مع مهلة إضافية

يعتزم الأساتذة الجامعيون المستفيدون من منح الإقامة بالخارج من البرنامج الوطني الاستثنائي دفعة 2018-2019، تنظيم وقفة احتجاجية هذا الخميس، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بتجميد قرار استصدار سندات الاقتطاع ومنحهم الوقت لإكمال أطروحة الدكتوراه خلال الموسم الجامعي الجاري.

وسارع الأساتذة البالغ عددهم 195 إلى مراسلة الوزير عبد الباقي بن زيان بمجرد إصدار المراسلة الخاصة باسترجاع أموال التكوين الإقامي بالخارج التي تحصلوا عليها في إطار البرنامج الاستثنائي لسنة 2018-2019، وعرضوا فيها كل العراقيل والظروف التي حالت دون مناقشتهم لأطروحة الدكتوراه في الآجال المحددة والتمسوا خلالها منحهم مزيدا من الوقت للإيداع، فيما قرروا الخروج في وقفة احتجاجية الخميس لمطالبة الوزارة بالعدول عن قرار الاقتطاع ومنحهم مزيدا من الوقت.

وفي السياق، عرفت القضية تدخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” والذي أعلن عن إصدار الوزارة لقرار يرضي جميع الأطراف خلال هذه الأيام، فيما استنجد المعنيون بنواب البرلمان للتدخل من أجل إيجاد حل لقضيتهم لاسيما أن قرار الاقتطاع كان مفاجئا لهم.