الجانب البدني يقلق لافان.. والأخير محتار بين بن بوط و”زيما”

الاتحاد يواجه بارادو وديا الأربعاء وبن عكنون الجمعة

طمأن مدرب اتحاد العاصمة، الفرنسي دونيس لافان، أنصار النادي بخصوص جاهزية الفريق تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد بتاريخ 22 أكتوبر الحالي، وذلك بعدما شكك محبو اللونين الأحمر والأسود في استعداد المجموعة لخوض المسابقة المحلية، بالنظر إلى النتائج السلبية التي سجلها زملاء الحارس بن بوط في المباريات التحضيرية الأخيرة، فضلا عن تلميح المحضر البدني إلى عدم جاهزية الفريق.

وقال التقني الفرنسي، في تصريحات خص بها احد صفحات النادي على “الفايسبوك” إن الفريق يسير في الطريق الصحيح وسيصل إلى الجاهزية التامة قبل أسبوع من انطلاق الموسم الجديد، مستشهدا في ذلك بتحسن أداء المجموعة في الودية الأخيرة أمام مولودية وهران، والتي جرت على ملعب “محمد بومزراق” في الشلف، حيث قال لافان في هذا السياق: “أنا راض عن المستوى الذي ظهر به الفريق في ودية مولودية وهران، على اعتبار أنني وقفت على أداء المجموعة الذي أرى أنه تحسن نوعا ما وبمرور الأيام، حيث أبان اللاعبون عن مستويات جديدة مقارنة بالوديات التي سبقت اللقاء الأخير”.

وفي سياق متصل، لمح المدرب السابق لشبيبة القبائل إلى عدم جاهزية الفريق بدنيا، رغم البرنامج التحضيري الذي خصصه رودولف للمجموعة في التربصين السابقين، وهو الأمر الذي سيدفع لافان حتما إلى ضرورة التركيز على العمل البدني بداية من السبت القادم.

هذا ومن المنتظر أن يواجه الاتحاد اليوم وديا نادي بارادو على ملعب “عمر حمادي” قبل مواجهة نجم بن عكنون الجمعة القادم في “بولوغين” أيضا، علما أن الفريق كان قد فاز على مولودية وهران بهدف دون رد وقعه بكاكشي عن طريق مخالفة مباشرة في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، حيث يسابق لافان الزمن من أجل الفصل في التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها أول لقاء في الموسم الجديد أمام نصر حسين داي في “داربي” مفتوح، علما أن لافان بات محتارا في من سيسند حراسة المرمى إلى الوافد الجديد أسامة بن بوط أو محمد الأمين زيماموش.