“الجدد إضافة كبيرة للخضر وأتمنى تحقيق اللقب رغم الصعوبة”

الدولي الجزائري سعيد بن رحمة:

أشاد الدولي الجزائري ونجم وست هام الانجليزي سعيد بن رحمة، بالإضافة القوية التي قدمها اللاعبون الجدد في صورة شايبي وعوار وبوعناني، ومعترفا بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها التشكيلة، وقدرتها على تغيير وجه الخضر في “الكان” المقبل.

وفي حوار خص به شبكة “بي ان سبورت” القطرية، رد بن رحمة بخصوص حظوظ الخضر في كأس إفريقيا: “المنتخب يمتلك لاعبين جدد وصلوا مؤخرا، هم شباب ودم جديد في المنتخب، نحن نمتلك مجموعة جيدة بمثابة عائلة وان شاء الله سنصل لأبعد نقطة ممكنة”، وعن صعوبة النسخة القادمة بكوت ديفوار، أضاف “البطولة الإفريقية يجب اللعب فيها من أجل تحقيق اللقب، ولا يتم ذلك إلا بمواجهة المنتخبات الكبيرة مثل كوت ديفوار والسنغال”. وواصل الدولي الجزائري: “يجب أن تحضر نفسك جيدا من أجل التتويج، ومن يسعى للتتويج لن يفكر في أمور أخرى وأنت تمتلك هدفا رئيسيا، الجزائر تمتلك منتخبا كبيرا وسنذهب بعيدا في البطولة”.

وختم بن رحمة تصريحاته بالحديث عن علاقته المتذبذبة مع مدربه في “ويست هام” ديفيد مويس، حيث قال: “علاقة عادية، بلا زيادة ولا نقصان.. هو يقوم بخياراته وأنا أتقبلها، ليس لدي أي خيار آخر، وبدوري سأواصل العمل”. وقد يغيب سعيد بن رحمة عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في “كان” كوت ديفوار، بعد خسارته لمكانته الأساسية في ويست هام، بالإضافة إلى الانتقادات اللاذعة التي تلقاها سابقا، بسبب مردوده المتذبذب مع الخضر، وهو ما فتح الباب أمام غويري وبلايلي و تى عمورة لأخذ المكانة على الرواق الأيسر في هجوم المنتخب الوطني.