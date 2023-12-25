-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الدولي الجزائري سعيد بن رحمة:

“الجدد إضافة كبيرة للخضر وأتمنى تحقيق اللقب رغم الصعوبة”

طارق.ب
  • 139
  • 0
“الجدد إضافة كبيرة للخضر وأتمنى تحقيق اللقب رغم الصعوبة”

أشاد الدولي الجزائري ونجم وست هام الانجليزي سعيد بن رحمة، بالإضافة القوية التي قدمها اللاعبون الجدد في صورة شايبي وعوار وبوعناني، ومعترفا بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها التشكيلة، وقدرتها على تغيير وجه الخضر في “الكان” المقبل.

وفي حوار خص به شبكة “بي ان سبورت” القطرية، رد بن رحمة بخصوص حظوظ الخضر في كأس إفريقيا: “المنتخب يمتلك لاعبين جدد وصلوا مؤخرا، هم شباب ودم جديد في المنتخب، نحن نمتلك مجموعة جيدة بمثابة عائلة وان شاء الله سنصل لأبعد نقطة ممكنة”، وعن صعوبة النسخة القادمة بكوت ديفوار، أضاف “البطولة الإفريقية يجب اللعب فيها من أجل تحقيق اللقب، ولا يتم ذلك إلا بمواجهة المنتخبات الكبيرة مثل كوت ديفوار والسنغال”. وواصل الدولي الجزائري: “يجب أن تحضر نفسك جيدا من أجل التتويج، ومن يسعى للتتويج لن يفكر في أمور أخرى وأنت تمتلك هدفا رئيسيا، الجزائر تمتلك منتخبا كبيرا وسنذهب بعيدا في البطولة”.

وختم بن رحمة تصريحاته بالحديث عن علاقته المتذبذبة مع مدربه في “ويست هام” ديفيد مويس، حيث قال: “علاقة عادية، بلا زيادة ولا نقصان.. هو يقوم بخياراته وأنا أتقبلها، ليس لدي أي خيار آخر، وبدوري سأواصل العمل”. وقد يغيب سعيد بن رحمة عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في “كان” كوت ديفوار، بعد خسارته لمكانته الأساسية في ويست هام، بالإضافة إلى الانتقادات اللاذعة التي تلقاها سابقا، بسبب مردوده المتذبذب مع الخضر، وهو ما فتح الباب أمام غويري وبلايلي و تى عمورة لأخذ المكانة على الرواق الأيسر في هجوم المنتخب الوطني.

مقالات ذات صلة
أكثر من 150 بلد سيبثون مباريات كأس إفريقيا بكوت ديبفوار

أكثر من 150 بلد سيبثون مباريات كأس إفريقيا بكوت ديبفوار

النقل الجوي الخيار الأفضل لتفادي كارثة حافلة مولودية البيض

النقل الجوي الخيار الأفضل لتفادي كارثة حافلة مولودية البيض

خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في “كان” كوت ديفوار

خمسة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في “كان” كوت ديفوار

ليون الفرنسي يباشر مفاوضاته لضم بن رحمة

ليون الفرنسي يباشر مفاوضاته لضم بن رحمة

زميل سابق لِمحرز: ما يُعانيه النّجوم في عزلتهم أمر فظيع

زميل سابق لِمحرز: ما يُعانيه النّجوم في عزلتهم أمر فظيع

غويري وزفان يلتحقان بِشعيبي في البقاع المُقدّسة

غويري وزفان يلتحقان بِشعيبي في البقاع المُقدّسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد