الجدل البيزنطي لِعقد التسعينيات يعود إلى أروقة “الفاف”

تطرّق النائب الثاني لِرئيس “الفاف” ياسين بن حمزة، الجمعة، إلى منافسة البطولة الوطنية للقسم الأوّل الخاصّة بِالموسمَين الحالي والمقبل.

وبقيت 7 جولات وبعض المقابلات المتأخّرة، تفصل عن إسدال ستار بطولة الموسم الحالي.

وقال ياسين بن حمزة إن “الفاف” تأمل في برمجة الجولة الـ 35 في الـ 31 من جويلية الحالي على أقصى تقدير، مع تنظيم الجولات الثلاث المتبقية في حدود لا تتجاوز منتصف أوت المقبل.

وتفاديا لِمشكل عدم انتهاء البطولة الوطنية للموسم الحالي قبل الموعد المضبوط، أرسلت “الفاف” إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة بِأسماء 8 أندية جزائرية، يُمكنها خوض رابطة الأبطال وكأس “الكاف” بداية من سبتمبر المقبل، على أن يتحدّد أمر الفرق الأربعة بِدقّة لاحقا. يقول ياسين بن حمزة، الذي أضاف أن “الفاف” تأمل أيضا في برمجة نهائي كأس الرابطة بين شبيبة القبائل ونجم مقرة، قبل نهاية جويلية الحالي. عِلما أن الفريق الفائز سيُمثّل الكرة الجزائرية في كأس “الكاف”.

وبِخصوص النسخة المقبلة لِبطولة القسم الأوّل، قال العضو بِالمكتب الفيدرالي لـ “الفاف” في تصريحات للإذاعة الجزائرية، الجمعة، إن هيئته تحوز اقتراحَين سيُفصل في أمرَيهما لاحقا، وهما: الأوّل يقضي بِتنظيم بطولة بِفوجَين يضمّ كلّ واحد منهما 9 أندية. والثاني ينصّ على إقامة بطولة بـ 18 ناديا. مع إجراء المنافسة ما بين النصف الأخير لِأكتوبر المقبل ونهاية جوان 2022.

ولم يستبعد ياسين بن حمزة أن يعود الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى صيغة بطولة بـ 16 ناديا، لكن ابتداءً من موسم 2022-2023.

للإشارة، فإن هذا “الجدل البيزنطي” ساد أروقة مبنى دالي إبراهيم الكروي في النصف الأخير من عقد التسعينيات، وولّد “جنينا مُشوّها” مُرادفا لِمشاركة “كارثية” للمنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا بِبوركينا فاسو. ويظهر بِأن رجال اتحاد الكرة الجزائري مازالوا يجترّون “حماقات” الماضي، ويُصرّون على تمديد عمر “المهازل”. فما الذي يُزعج مسؤولي “الفاف” من تنظيم بطولة بـ 16 ناديا؟ هل يملكون انضباط وصرامة الألمان والإنجليز في إقامة منافسة يتجاوز فيها عدد الأندية الرّقم المذكور؟ وهل يُمكن إقامة 34 جولة في ثمانية أشهر ونصف الشهر؟ عِلما أن البطولة ستتوقف لِمدّة شهر (جانفي- فيفري)، بِسبب تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، كما يُفترض أن يخوض المنتخب الوطني مقابلتَين حاسمتَين في أواخر مارس 2022، مُؤهّلتَين لِمونديال قطر. دون إغفال إقامة منافسة كأس الرابطة (نحو إلغاء آخر ومُؤقّت لِكأس الجمهورية)، ومشاركة الأندية في رابطة الأبطال وكأس “الكاف”.