الجدل القائم حول زكاة الفطر.. وزير الشؤون الدينية يعلق (فيديو)

ردَ وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، السبت، على الجدل القائم حول طريقة إخراج زكاة الفطر.

وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال الوزير: “الشعب الجزائري مسلم وبفطرته يؤدي زكاة الفطر كما كنا نؤديها”.

وأوضح أن لجنة الفتوى تحدثت عن إخراجها قيمة، مشيرا إلى أن “بعض المجامع الفقهية خارج الجزائر كانت تقول بوجوب إخراجها قوتا واليوم يرجعون إلى فتوانا ويقولون بوجوب إخراجها نقدا”.

واعتبر بلمهدي أن “هذا الجدل فقهي وخلاف علمي ويجب أن يحل على مستوى العلماء والفقهاء.. أما من يبطلون زكاة الفطر لمن يخرجها نقدا فهم متجنون على كلام الله”.