الجدل حول قائمة الجزائر في كأس العرب.. بوقرة يخرج عن صمته

ردا على الإنتقادات التي طالت قائمة الجزائر في كأس العرب، خرج المدرب مجيد بوقرة، عن صمته بالتأكيد إنه ليس مطالبا بإرضاء الجميع وإنما إختيار الأفضل.

وأوضح بوقرة في تصريح لموقع الفاف أن الأولوية كانت للاعبي المنتخب الأول من أجل منحهم وقت أكثر لتعويض توقف بطولاتهم، مشيرا إلى أنه جاء إلى المنتخب المحلي من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا للمحلين والتي ستجرى بالجزائر.

وأضاف الماجيك: “اتصلت بكل اللاعبين الذين لم يكونوا في القائمة وشرحت لهم سبب عدم استدعائهم و طالبتهم بمواصلة العمل”، متمنيا من البعض أن لا يستغل قائمة اللاعبين المعنين بكأس العرب ويقومون بالتشويش عليه.