الجدل متواصل بشأن أغنية روبي الجديدة ونقيب الموسيقيين المصريين يعلق!

علق نقيب الفنانين المصريين على أغنية روبي الجديدة التي تحمل عنوان “3 ساعات متواصلة” والتي لا تزال تثير الكثير من الجدل منذ طرحها يوم الأحد الماضي.

وأصدر نقيب الموسيقيين في مصر الفنان مصطفى كامل، بياناً أوضح فيه حقيقة الجدل الذي أثير حول الأغنية، مشيراً إلى أن كل الأخبار التي يتم تداولها باسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي وعن هذا العمل الفني عارية تماما من الصحة، وذلك رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإدارة على بعض التصرفات السابقة لروبي.

وأوضح نقيب الموسيقيين أنه عندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروسا.

وتابع أن الذي تسبب في هذا اللغط هو كثرة اتصال الزملاء الصحافيين وإرسال رسائل مفادها أن هناك أغنية تم طرحها للفنانة روبي تحمل عبارات (أشوقك وأدوقك ووووو)”.

وأضاف: “كان ردي على زميل واحد فقط من الصحافيين هاشوف إيه الموضوع وسوف أرسله للمجلس لبحثه واتخاذ اللازم، لكني فوجئت بنزول هذا الرد وكأنه خبر، وهو ما أثار استيائي بشدة”.

وتابع: “لا أجد تفسيرا لذلك إلا أنه تخطيط جيد من البعض لإحداث بلبلة وبروباغندا زائفة، ولكن عندما يخطط البعض لهذا الهدف عن طريق إقحام اسمي وصفتي وكيان بحجم نقابة المهن الموسيقية فهذا أمر لا يليق، ولم ولن أسمح به إطلاقا طوال فترة تواجدي على هذا المقعد”.

وأردف: “منذ أن توليت منصب النقيب العام ومعي زملائي أعضاء مجلس الإدارة وهي تحمل على عاتقها أهدافا واضحة ومعلنة للعامة، ومنها محاولة تنقية المناخ الفني والموسيقي والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية قدر المستطاع، وهو بالأساس ليس دورنا، فالمنوط الأول والأساسي والرئيسي بهذا الأمر هو جهاز الرقابة على المصنفات ومباحث المصنفات الفنية”.

وتابع كامل أن تدخل المجلس بأكمله هو تدخل نابع فقط من الإحساس بالحب والعشق لبلدنا الحبيب، وبهدف حماية أبناء المجتمع من الشوائب التي تؤثر على عقله وفكره حتى لا يشب ويشيب على الإسفاف والانحطاط الوجداني.

كما شدد على كل الزملاء الصحافيين والإعلاميين في عدم الزج باسم نقابة المهن الموسيقية في المهاترات التي ليس لها قيمة وليس لها نفع، وأكد على ضرورة أن يعي الجميع أهمية دور النقابات الفنية وتأثيرها على ثقافة الشعوب.

وأشار إلى أن الشعب عاش وسيظل يحمل تاريخا فنيا عريقا صنعه رموز لها جذور وثوابت وامتدادات، ولها أبطال مازال يخلدها التاريخ حتى يومنا هذا، أمثال الأساتذة سيد درويش وأم كلثوم وعبد الوهاب وحليم والموجي وبليغ والسنباطي والطويل وغيرهم”.

ويرى مصطفى كامل أنه لا بد أن تُقدر كافة المؤسسات بعضها بعضا، وتتبادل الرقي والتحضر في المعاملات حتى يحترمنا الجميع في الداخل والخارج.

وأثارت روبي جدلا واسعا بكلمات أغنيتها الجديدة التي قال عنها متابعوها بأنها جريئة جدا وتحمل إيحاءات جنسية، وتعرضت لانتقادات لاذعة ما جعل نقابة المهن الموسيقية تتشاور بشأنها.

وتم الاتفاق مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل على عقد اجتماع لتداول الآراء حول تضمن الأغنية إيحاءات جنسية.

يذكر أن أغنية روبي الجديدة التي أحدثت ضجة تحمل عنوان “3 ساعات متواصلة”، وقد استفزت الجمهور بسبب كلماتها التي اعتبرت جريئة جدا وخادشة للحياء.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطُرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي على موقع “يوتيوب” يوم الأحد.

وعلى الرغم من أن هناك من وجد الأغنية صيفية وخفيفة، إلا أن أغلبية التعليقات اتفقت على أن كلماتها تحمل إيحاءات غير لائقة.

ونادى البعض بضرورة تفعيل الرقابة التي يظهر أنها غائبة على المصنفات الفنية، لافتين إلى أن الفنانة ينبغي القبض عليها من طرف “بوليس الآداب”.

وتأتي أزمة «3 ساعات متواصلة»، ضمن سلسلة أغان قدمتها الفنانة روبي، وطاردتها بسببها القضايا والاتهامات من قبل.