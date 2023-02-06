-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر ترسل فريقا من الحماية المدنية إلى تركيا (فيديو)
الجزائر

الجرائم المالية والإقتصادية: استرجاع ما قيمته 13 مليار و9 ملايين يورو خلال 2022

الشروق أونلاين
  • 267
  • 0
الجرائم المالية والإقتصادية: استرجاع ما قيمته 13 مليار و9 ملايين يورو خلال 2022
الأرشيف

تمكن الأمن الوطني خلال سنة 2022، من استرجاع ما قيمته 13 مليار سنتيم و9 ملايين يورو، في إطار مكافحة الجرائم المالية والإقتصادية.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، تحدث نائب مدير الأمن العام أحمد نايت الحسين عن نتائج آخر تقرير أعدته المديرية العامة للأمن الوطني.

وبحسب ضيف الإذاعة، تأتي الجرائم الاقتصادية والمالية في المرتبة الأولى، مشيرا إلى حل 75٪ من الحالات المسجلة في عام 2022″.

وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة، أوضح نايت الحسين رصد 395 19 قضية مسجلة أسفرت في نهايتها عن مصادرة أوراق مالية وعقارات  بقيمة 13 مليار سنتيم و9 ملايين يورو.

مقالات ذات صلة
تلاميذ يصوّرون أستاذتهم وينشرون الفيديو على “تيك توك”

تلاميذ يصوّرون أستاذتهم وينشرون الفيديو على “تيك توك”

تجّار يبيعون زوائد الخضر وترابها.. ومواطنون يستنكرون

تجّار يبيعون زوائد الخضر وترابها.. ومواطنون يستنكرون

“الجزائر الخضراء”.. حملة لتشجير رماد الحرائق

“الجزائر الخضراء”.. حملة لتشجير رماد الحرائق

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 10 ولايات

حماية حقوق الأطفال والمراهقين في الجزائر تحت المجهر

حماية حقوق الأطفال والمراهقين في الجزائر تحت المجهر

“الجزائر الجديدة” في قلب التنافس الأمريكي الروسي

“الجزائر الجديدة” في قلب التنافس الأمريكي الروسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد