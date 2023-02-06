الجرائم المالية والإقتصادية: استرجاع ما قيمته 13 مليار و9 ملايين يورو خلال 2022

تمكن الأمن الوطني خلال سنة 2022، من استرجاع ما قيمته 13 مليار سنتيم و9 ملايين يورو، في إطار مكافحة الجرائم المالية والإقتصادية.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، تحدث نائب مدير الأمن العام أحمد نايت الحسين عن نتائج آخر تقرير أعدته المديرية العامة للأمن الوطني.

وبحسب ضيف الإذاعة، تأتي الجرائم الاقتصادية والمالية في المرتبة الأولى، مشيرا إلى حل 75٪ من الحالات المسجلة في عام 2022″.

وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة، أوضح نايت الحسين رصد 395 19 قضية مسجلة أسفرت في نهايتها عن مصادرة أوراق مالية وعقارات بقيمة 13 مليار سنتيم و9 ملايين يورو.