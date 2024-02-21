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الجريمة الإكترونية: مذكرة تفاهم بين أفريبول و”جروب آي بي” العالمي

الشروق أونلاين
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الجريمة الإكترونية: مذكرة تفاهم بين أفريبول و”جروب آي بي” العالمي

تم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في افريقيا، بين آلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، و(جروب آي بي) العالمي. 

ووقع الوثيقة كل من المدير التنفيذي لأفريبول، جلال شلبا، والرئيس التنفيذي للشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، ديميتري فولكوف.

وتقضي مذكرة التفاهم هذه، “بتسهيل التعاون بين الجانبين الذين التزما بتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في افريقيا”.

كما تشمل الشراكة بين أفريبول و”جروب آي بي”، موضوع تبادل المعلومات الاستخبارية وتبادل الأفكار حول مجرمي الانترنت وشبكاتهم وإجراء تحقيقات وعمليات تعاونية ضد الجرائم الالكترونية في القارة الافريقية، حسبما تمت الإشارة اليه.

كما تم التأكيد في ذات السياق، أن هذا التعاون سيؤدي إلى تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة بين الجانبين تتعلق بمراقبة التهديدات السيبرانية والوقاية من نشاطات النصب والاحتيال.

وتعد آلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، مؤسسة تابعة للاتحاد الافريقي ومكلفة بتعزيز التعاون بين قوات الشرطة في الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والارهاب والجرائم الالكترونية.

أما (جروب آي بي) التي يوجد مقرها بسنغافورة، فتعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير حلول الحماية الالكترونية المخصصة للكشف عن الهجمات الالكترونية وصدها وتحديد عمليات الاحتيال عبر الانترنت، والتحقيق في جرائم التكنولوجيا الفائقة وحماية الملكية الفكرية.

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