الجزائريات خارج قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط

خلت قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط من أسماء الجزائريات، والتي ضمت 50 سيدة لهذا العام من 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعًا.

وبحسب القائمة التي نشرها موقع فوربس الشرق الأوسط فقد تم تصنيف أكثر القيادات النسائية إبداعاً وتأثيراً في المنطقة ضمن مختلف المجالات.

وتم الانتقاء بالنظر لحجم الشركة، والإنجازات الفردية المحققة خلال العام الماضي، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المبادرات التي قادتها المرأة.

وتصدرت كل من الإمارات ومصر القائمة بـ7 مشاركات، تلتها السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ4 مشاركات لكل منها.

كما تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 16 مشاركة، يليه قطاعي التجزئة والشركات القابضة المتنوعة بواقع 6 مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بـ 5 مشاركات.

تقود أكثر من 25% من سيدات القائمة هذا العام مكاتب إقليمية وأقسام لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة.

انضمت 12 سيدة جديدة إلى قائمة هذا العام معظمهن مقيمات في دولة الإمارات بواقع 8 سيدات، فيما تقيم اثنتان في كلا من قطر والسعودية.