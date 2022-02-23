الجزائريان بدران وبن غيث ضمن أغلى 5 لاعبين في البطولة التونسية

بقيمة سوقية جاورت مليون يورو

ضمت قائمة أغلى خمسة لاعبين في الدوري التونسي لكرة القدم، الدوليين الجزائريين في صفوف نادي الترجي التونسي، المدافع المحوري عبد القادر بدران ومتوسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث.

واحتل مدافع الخضر، عبد القادر بدران المركز الرابع في ترتيب أغلى اللاعبين الموجودين حاليا في البطولة الجارة الشرقية، حيث تبلغ قيمته السوقية مبلغ 900 ألف يورو حسب ما جاء في بورصة موقع “ترانسفير ماركت”. المتخصص في الإحصائيات.

ويملك ابن مدينة الورود في سجله 67 مباراة مع الترجي التونسي سجل فيها 3 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة، علما أن عقده مع الترجي ينتهي شهر جوان المقبل.

وكانت إدارة النادي التونسي على وشك تجديد عقد اللاعب الجزائري الشهر الفارط قبل أن تقرر تأجيل العملية إلى غاية شفائه من الإصابة التي تعرض لها، والتي قد تحرمه بنسبة كبيرة من المشاركة مع المنتخب الوطني في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون نهاية شهر مارس الداخل. واحتل الجزائري الآخر في صفوف الترجي التونسي، عبد الرؤوف بن غيث المرتبة الخامسة كأغلى اللاعبين الموجودين حاليا في الدوري، بقيمة 900 ألف دولار، بتراجع 300 ألف دولار عما كانت عليه قيمته في عام 2019.

وشارك بن غيث في 70 مباراة مع “شيخ الأندية التونسية” أسهم خلالها في 20 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

يذكر أن اللاعب الأسبق لاتحاد العاصمة لم يظهر في أي مناسبة خلال الموسم الحالي، حيث دخل في نزاع قانوني مع إدارة النادي بسبب رغبته في فسخ عقده من جانب وحيد.

وإلى جانب اللاعبين الجزائريين، سيطر نادي الترجي التونسي على قائمة أغلى اللاعبين الذين ينشطون حاليا في الدوري التونسي الممتاز، حيث من بين سبعة لاعبين خمسة منهم يلعبون في الترجي، حسب حسب الإحصائيات التي قدمها موقع “ترانسفير ماركت” الشهير المتخصص في أسعار اللاعبين.

وتصدر قائمة أغلى اللاعبين نجم المنتخب التونسي، محمد علي بن رمضان بقيمة سوقية بلغت نحو 2.5 مليون يورو، وهي أعلى قيمة مالية حصل عليها بن رمضان منذ انطلاق مسيرته الاحترافية سنة 2018.

وتمكن صاحب 22 ربيعا من البروز والتألق مع نادي العاصمة التونسية في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، كما ظهر بشكل جيد مع “نسور قرطاج” خلال تصفيات كأس العالم 2022. ويمتاز بن رمضان بقدرته على اللعب في جميع مراكز خط وسط الميدان.

وجاء المحترف الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي أيضا في المركز الثاني كأغلى اللاعبين، بعدما تجاوزت قيمته المليون يورو ( 1.1 مليون يورو).

أما ثالث أغلى لاعب في الدوري التونسي فهو لاعب الوسط الإيفواري المحترف بصفوف الترجي والذي وصلت قيمته السوقية مؤخرا إلى مليون يورو.