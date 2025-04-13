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رياضة

الجزائرية إشراق شايب تحقق انتصارها الثاني في عالم الاحتراف

عمر سلامي
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الجزائرية إشراق شايب تحقق انتصارها الثاني في عالم الاحتراف
الملاكمة إشراق شايب

حققت الملاكمة الجزائرية إشراق شايب ثاني انتصار لها في عالم الاحتراف، وتألقت أمام منافستها التي تعتبر من أقوى الملاكمات في قارة آسيا.

وأطاحت إشراق شايب، بالبطلة الهندية بوجا بال، في منازلة أقيمت بسنغافورة.

وتمكنت الملاكمة الجزائرية إشراق شايب البالغة من العمر 24 عاما، من تحقيق الفوز على حساب منافسة تمتلك تجربة ثرية وانجازات معترف بها في الفن النبيل.

ويعدّ هذا الانتصار هو الثاني من نوعه لإبنة مدينة قسنطينة على هذا المستوى.

وشهدت المنازلة، تقديم إشراق مستويات أبهرت الحاضرين بتقنياتها العالية وفنياتها التي أبانت عن روح قتالية وعزيمة عالية.

وتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة عبد القادر عباس وكل أعضاء مكتبه وعائلة الفن النبيل بتهانيهم الخالصة للملاكمة إشراق شايب، عقب تحقيقها للفوز الكبير في ثاني منازلاتها الاحترافية.

وتتطلع إشراق إلى التتويج في بطولة العالم القادمة، كما تستهدف التتويج في أولمبياد لوس أنجلس عام 2028.

وسبق لإشراق أن توجت ببرونزية البطولة العالمية للهواة بإسطنبول عام 2022، وأعقبتها بفضية في ألعاب المتوسط بوهران ثم تتويجين إفريقيين.

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