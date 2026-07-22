الجزائرية إيمان طوبال تتوّج بميداليتين فضيتين في دورة لوفان

توّجت اللاعبة الجزائرية للتنس على الكراسي المتحركة، إيمان طوبال بميداليتين فضيتين، خلال دورة لوفان ببلجيكا.

ونالت إيمان طوبال الميداليتين في منافستي الفردي والزوجي، ضمن الدورة التابعة للاتحادية الدولية للتنس.

واستهلت اللاعبة الجزائرية مشوارها في الفردي بفوز على الهولندية دونا بروك يانسن بمجموعتين دون رد (6-1، 6-0).

ثم تغلبت على الكندية آن ماري دولينار، وفازت بعدها على البلجيكية لونا غريب لتتأهل إلى النهائي.

وانهزمت طوبال في المباراة النهائية أمام نظيرتها اليابانية شيوري فوناميزو، بمجموعتين دون رد (6-7، 0-6).

أما في منافسات الزوجي، فوصلت إيمان طوبال للمباراة النهائية رفقة البلجيكية لونا غريب، لتتوج بالميدالية الفضية الثانية خلال هذه الدورة.