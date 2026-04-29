الجزائرية القطرية للصلب تتهيأ لإطلاق المرحلة الثانية من توسعة مركب بلارة

باشرت الشركة الجزائرية القطرية للصلب بجيجل التحضيرات لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توسعة مركب بلارة (الميلية)، في خطوة من شأنها تمكينها من تصنيع منتجات جديدة وتلبية احتياجات السوقين الوطنية والدولية، وفق ما أكده نائب المدير العام للشركة سفيان شايب ستي.

وأوضح شايب ستي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش يوم دراسي نظمته الشركة حول “الأمن داخل المؤسسات ودوره الاستراتيجي في حماية الاقتصاد”، أن التحضيرات الخاصة بهذه المرحلة قد انطلقت فعليًا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن دخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة تسجل نموًا مستمرًا سواء من حيث حجم الإنتاج أو التصدير، حيث نجحت منتجاتها في ولوج أسواق 45 دولة، مع توقع بلوغ 46 دولة خلال الأسبوع الجاري، ما يعكس توسع حضورها في الأسواق الدولية.

وفي سياق متصل، أبرز المسؤول ذاته أن تنظيم اليوم الدراسي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الأمن المؤسسي ودوره في دعم وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين، من ممارسين وأساتذة جامعيين وخبراء مختصين، إلى جانب العمل على تكييف الممارسات مع المعطيات الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.