الجزائرية-القطرية للصلب تحصل على شهادة اعتماد دولية جديدة

تمكنت الشركة الجزائرية-القطرية للصلب ببلارة بجيجل من الحصول على شهادة إعتماد منتجات حديد التسليح بدول البلطيق ”KIWA”، حسبما أعلنته، الأحد مديرية الإعلام بذات الشركة.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن شهادة المطابقة المقدمة من قبل هيئة الاعتماد الدولية “KIWA” للشركة الجزائرية-القطرية للصلب سيمكنها من تسويق حديد التسليح في أسواق دول إستونيا، لاتفيا و ليتوانيا وبالتالي “ولوج أسواق جديدة تعتبر واحدة من أكثر الأسواق صعوبة من حيث متطلبات الجودة والتسويق”.

وأضاف ذات المصدر أن حصول الشركة الجزائرية-القطرية للصلب على هذه “الشهادة المرموقة” يعد تأكيدا على إنجازاتها المتميزة هذه السنة وهو ما يعكس, كما قال، النهج التجاري الاستراتيجي المحترف لإدارة الشركة.

ولفت المتحدث إلى أن هذا الإنجاز هو “نتيجة التفاني الذي تضعه الشركة في تحقيق أعلى المعايير من حيث الأداء الصناعي والجودة وكذا الأداء التجاري والتسويقي الذي جعل منها أحد أهم رواد صناعة الحديد والصلب في العالم”.

وتعتبر الهيئة الدولية للاعتماد “KIWA” من أبرز الهيئات العالمية في مجال اختبارات ومراقبة الجودة حيث تمنح هذه الشهادة المرموقة للشركات التي تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي وتتوافق مع القوانين واللوائح المحلية فيما يخص جودة المنتجات، وفق ما ذكره ذات المصدر.

أبرز أن هذه الشهادة تضاف إلى رصيد الشهادات الدولية والعالمية التي تحصلت عليه الشركة على غرار شهادة نظم الإدارة المتكاملة للجودة ISO وشهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية “CARES UK” وشهادة مطابقة منتجات حديد التسليح الخاص ببولونيا في أوت الماضي والذي مكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية.