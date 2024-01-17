الجزائرية القطرية للصلب: نحو إنتاج 1.9 مليون طن خلال 2024

تتوقع الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة إنتاج 1،9 مليون طن من منتجات الحديد خلال العام 2024، حسب ما علم الأربعاء من نائب المدير العام للشركة، سفيان شايب ستي.

وأفاد ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية بأن توقعات إنتاج الحديد بمركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب للسنة الجارية 2024 تقدر بـ 1،9 مليون طن أي بزيادة تصل إلى 200 ألف طن من الحديد مقارنة بسنة 2023.

وأضاف المتحدث أنه ببلوغ هذه القدرة الإنتاجية، يكون المركب قد حقق جميع الأهداف المسطرة في المرحلة الأولى قبل الانطلاق في المرحلة الثانية من عملية توسعة المركب وبلوغ قدرة إنتاجية تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا.

كما أبرز نفس المسؤول بأن سنة 2024 ستكون “واعدة”، حيث يسعى خلالها المركب إلى ولوج أسواق عالمية جديدة وبشكل خاص اقتحام السوق الأمريكية.

وأوضح أن ذلك من خلال تصدير حديد الخرسانة الذي يتطلب بعض المعايير والمقاييس الخاصة به باعتبار أن كل سوق لها مميزاتها ومتطلباتها وذلك بعد أن تم من قبل دخول هذه السوق بمنتجات الأسلاك الحديدية.

وذكر نفس المصدر بأن 2023 كانت السنة “الأبرز” في تاريخ مركب بلارة وذلك بعد ولوجه أسواق 30 دولة.

كما تم تصدير نحو 700 ألف طن من مختلف منتجات الحديد بقيمة تقارب 400 مليون دولار وكذا الحصول على مختلف الشهادات والاعتمادات الدولية للولوج إلى مختلف أسواق العالم بكل “أريحية وتنافسية”.