الجزائرية القطرية للصلب: نحو تصدير 700 ألف طن مع نهاية السنة

تتوقع الشركة الجزائرية القطرية للصلب، بلوغ 700 ألف طن من الصادرات بما يعادل 100 مليون دولار مع نهاية السنة، حسب ما كشف عنه النائب المدير العام سفيان شايب ستي .

وأبرز ستي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، الإثنين أن التوقعات تشير إلى بلوغ 700 ألف طن نهاية السنة وهو ضعف الأرقام المسجلة السنة الفارطة بما يعادل ما قيمته 100 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث ذاته عن تصدير الشركة نصف مليون طن من منتجاتها خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023 .

وفي ذات السياق أكد المسؤول حصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولونيا وهو ماسيمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية وتوسعة مجال التصدير .