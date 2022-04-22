الجزائرية صورية جرمون ضمن القادة العالميين الشباب

كشف المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) هذا الأربعاء، عن قائمة قادة العالم الشباب الواعدين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

ولأول مرة منذ إنشاء هذا الترتيب، تدرج الجزائر ضمن هذه القائمة ممثلة في الشابة الجزائرية صورية جرمون، التي تنضم إلى منتدى القادة العالميين الشباب (YGL)والذي يضم بشكل خاص الحائزين على جائزة نوبل ورؤساء الدول ورؤساء الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة.

“لقد أظهر القادة المحتفلون اليوم براعة ورؤية استثنائية في مجالات تخصصهم” وقالت ماريا ليفين، رئيسة منتدى القادة العالميين الشباب في بيان، “على الرغم من أنها تمثل قطاعات ومناطق ومجالات متنوعة، إلا أنها متحدة في التزامها بالعمل نحو عالم أكثر شمولاً واستدامة”.

رد فعل صورية جرمون

وردا على هذا التعيين، قالت صورية لموقع “كل شيء عن الجزائر” TSA يوم الأربعاء: “بلغني الخبر في جانفي، حيث تلقيت بريدًا إلكترونيًا يؤكد ترشيحي. إنه تصنيف مرموق وانتقائي لدرجة أنني لم أعتقد أنني يمكن أن أكون جزءًا منه على الإطلاق أنا مسرورة جدا “.

وأضافت :”كونك في هذه القائمة فإن ذلك من شأنه أن يسلط الضوء على الجزائر، ومكانتها في العالم، كما يسلط الضوء على الشباب الجزائري ودور المرأة في تنمية البلاد لهذا أنا سعيدة جدا”.

كيف كانت عملية الاختيار؟

حول كيفية اختيارها، أجابت جرمون: “إنه تصنيف انتقائي للغاية على مستوى الملف الشخصي، هناك أكثر من 50000 ترشيح كل عام، لكي يتم اختيارك، يجب أن يكون لديك توصيات من الدرجة الأولى، مثل بيل جيتس أو جاك ما (مؤسس موقع علي بابا)، الذين هم أنفسهم قادة عالميون شباب، أو لديك توصيات من شخصيات مثل أمير أبو ظبي أو الأمين العام للأمم المتحدة”.

وتابعت صورية شرحها:”تقوم مؤسِّسة المنتدى الاقتصادي العالمي بعد ذلك بتقديم الملفات المختلفة إلى أعضاء إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي للموافقة عليها “.

بالإضافة إلى التوصيات، فإن المنتدى الاقتصادي العالمي”يدرس الخلفية الأكاديمية والمهنية بأكملها، بالإضافة إلى الخلفية من حيث الالتزام بالقضايا المختلفة، ولا سيما البيئة، ولكن أيضًا الرغبة في القيام بالأشياء والقدرة على القيام بها لاحقًا” تضيف.

وبفضل هذا التعيين، ستتمكن العضوة الجزائرية بمنتدى القادة العالميين الشباب من المشاركة في برنامج تدريبي مدته ثلاث سنوات يقدمه المنتدى الاقتصادي العالمي.

تدريبات في أرقى الجامعات

يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي لخريجيه تدريبات في أرقى الجامعات في العالم:هارفارد، جامعة برينستون، وأكسفورد..إلخ.

تقول صورية: “هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تسريع قدراتنا القيادية، كما أنهم يزودوننا بشبكة من المرشدين لتطويرنا ومرافقتنا في المبادرات التي نرغب في إطلاقها، سواء من أجل المناخ أو من أجل التنمية أو لأسباب أخرى”.

من بين الأسباب التي تهم جرمون بشكل خاص “كيفية ربط اللاجئين بالاقتصاد العالمي” مبادرة حول هذا الموضوع أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لقد تم جمع الكثير من الأموال، وهذا يفتح إمكانية إطلاق مشاريع نوعية على نطاق واسع.

من هي صورية جرمون؟

صورية جرمون هي خبيرة ومحللة جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم المشورة لقادة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات بشأن الاتصالات والتأثير، ودبلوماسية الشركات، والجاذبية الاقتصادية، والتنمية الإستراتيجية.

قالت جرمون:”لديّ قبعتان، أنا من القطاع الخاص، حيث شغلت مناصب في كل من الخارج والجزائر، لا سيما كمدير الاتصالات لمجموعة سيفيتال، ثم دخلت في ريادة الأعمال، لكنني أيضا أمتلك سقفًا جيوسياسيًا”.

نشرت صورية جرمون العديد من الكتب منها كتاب عن قطر صدر عام 2013.

“وألفت أيضا كتابًا آخر بعنوان” الناشئة متعددة الجنسيات “، والذي كان ناجحًا للغاية”.قالت صورية: “لقد كان الكتاب الأول الذي سلط الضوء على القطاع الخاص في البلدان الناشئة”.

أما كتابها الأخير فحمل عنوان “دبي 5.0” الذي قدمه جان هيرفي لورينزي، رئيس دائرة الاقتصاديين، ويعتبر الكتاب دراسة لدبي من خلال تاريخها واقتصادها الكلي وحكومتها وجميع الاستراتيجيات المستخدمة والمطبقة لتحقيق هذا المستوى من القوة.

حصلت صورية أيضا على العديد من الجوائز والتقديرات الدولية، فقد تم تسميتها “المواهب الصاعدة في منتدى المرأة في عام 2016” وهي مبادرة تهدف إلى تمييز الشابات في طريقهن إلى أن يصبحن شخصيات مؤثرات.

مساهمات في المنتدى

قالت جرمون: “لقد ساهمت من خلال هذا المنتدى، منذ عام 2016، في تمكين المرأة والعمل في مواضيع تتعلق بوضع المرأة في المجتمع، وفي عالم الاقتصاد، وفي تنمية الدول، ولا سيما الدول العربية”.

وهي أيضًا فائزة في Choiseul 100 Africa ، “دراسة مستقلة تحدد وتصنف القادة الأفارقة الشباب الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أقل والذين سيلعبون دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية للقارة في المستقبل القريب”.

“أود أن أساعد الجزائر”

تريد الجزائرية جرمون المساهمة في الظهور الاقتصادي والتحديث للجزائر، ولكن أيضًا في دعم اللاجئين، “أود أن أساعد الجزائر بأي شكل من الأشكال، تحسين صورتها ودبلوماسيتها ومكانتها في العلاقات الدولية” مضيفة:”أنا أحب بلدي كثيرا بالطبع وسأساهم على مستواي، إذا كان بإمكاني، في تنمية الجزائر”.

تتابع الشابة الجزائرية في حديثها لموقع ” كل شيء عن الجزائر”.”على الجانب المهني، أضع الكثير من السرية لكن فيما يتعلق بالالتزام، أود بشدة أن أساهم في مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي التي تدعم اللاجئين، ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين الذين هم ضحايا المواقف الصعبة، واندماجهم في الاقتصاد العالمي”., وتابعت: “إذا كان بإمكاني المساهمة من خلال هذه المبادرة ، فسأفعل ذلك بكل سرور”.