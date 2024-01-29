الجزائرية صونيا أصلاح تحرز البرونزية في الجائزة الكبرى للبرتغال

أحرزت المصارعة الجزائرية صونيا أصلاح الميدالية البرونزية في الجائزة الكبرى للبرتغال للجيدو، التي اختتمت الأحد، عقب خسارتها في نصف النهائي أمام اليابانية ميكي ميكينوكي.

وأعفيت أصلاح(+78كلغ) من الدور الأول، حيث واجهت في الدور الثاني، نظيرتها الكازاخية كاميلا بيرليكاش لتفوز عليها وتلاقي الفينزويلية أمرنتا فينير دانيتا، التي فازت عليها في نصف نهائي المجموعة الرابعة.

وفازت أصلاح في نهائي المجموعة، على الأسترالية سيدني أندروي، لتتأهل إلى نصف نهائي الدورة ككل وتلاقي اليابانية ميكي ميكينوكي التي تفوقت عليها.

وشاركت الجزائر في موعد البرتغال بثلاثة مصارعين، بهدف حصد نقاط إضافية تؤهلهم إلى الألعاب الأولمبية باريس2024.

وإلى جانب أصلاح، شاركت المصارعة أمينة بلقاضي (-63 كلغ) وكذا دريس مسعود (-73 كلغ)، اللذين أقصيا مبكرا من المنافسات.