الجزائرية طاطار تتوج بالذهبية وتحطم الرقم القياسي للألعاب الإفريقية(فيديو)

توجت الرياضية الجزائرية زهرة طاطار من التتويج بالميدالية الذهبية، وتمكنت من تحطيم الرقم القياسي للألعاب الإفريقية.

وأحرزت الجزائر6 ميداليات مختلفة، بعد نهاية اليوم الثاني لمنافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الإفريقية الجارية بالعاصمة الغانية، أكرا.

ونال الرياضيون الجزائريون في اليوم الثاني، ميدالية ذهبية بالإضافة إلى ثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين.

وتوجت الرياضية طاطار زهرة، بالميدالية الذهبية في رمي المطرقة سيدات بـ 69.65متر، وتمكنت من تحطيم الرقم القياسي الوطني، الرقم قياسي العربي والرقم القياسي للألعاب الأفريقية.

كما نالت بوزبرة زوينة الميدالية الفضية، في رمي المطرقة سيدات برقم شخصي جديد قدر بـ 68,97متر.

وحقق أسامة خنوسي الفضية في نهائي رمي القرص رجال برمية قدرت ب 59.97متر.

كما نال العداء أمين بوعناني فضية في نهائي 110متر حواجز رجال بزمن قدر بـ 13,69ثا .

ونالت العداءة رزيق درينة هديل برونزية في نهائي الوثب العالي بوثبة قدرت بـ 1,78متر .

كما توج العداء بودومي ضياء الشريفـ بالبرونزية في العشاري بـ 6943 نقطة.