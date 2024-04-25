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رياضة

الجزائرية كيليا نمور تتوج بطلة بالعلامة الكاملة

عمر سلامي
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الجزائرية كيليا نمور تتوج بطلة بالعلامة الكاملة
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كيليا نمور

توّجت الجزائرية، كيليا نمور، بطلة في اختصاص العارضتين غير المتوازيتين، عقب المرحلة الأخيرة لكأس العالم 2024، نهاية الأسبوع المنصرم بالدوحة القطرية.

وحصلت البطلة الجزائرية، التي نالت في بطولة العالم 2023 الميدالية الفضية في هذا الاختصاص، على أعلى علامة وهي 90، بعدما كانت قد حققت ثلاثة انتصارات بكل من كوتبوس بألمانيا، باكو بأذربيجان والدوحة القطرية.

وحصلت كيليا نمور، على الميدالية الذهبية أيضا في الحركات الأرضية والفضية في جهاز عارضة التوازن في محطة الدوحة.

وجرت كأس العالم لهذه السنة على أربع مراحل ويتعلق الأمر بكل من القاهرة، كوتبوس، باكو والدوحة.

وينال كل رياضي يتوج بلقب أي اختصاص، 30 نقطة، فيما يتحصل الثاني على 25 نقطة أما الثالث فيحوز على 20 نقطة، وهكذا الى غاية صاحب المركز الـ16.

وينال الجمبازيون المعنيون بالتصويت، عقب إجراء المرحلة الاخيرة، على نقاط مؤهلة الى الأولمبياد خلال مسابقة تميّز خاصة بالتأهل الى موعد باريس 2024

ويتم احتساب أفضل ثلاث نتائج لكل رياضي في المجموع العام للنقاط، بحيث تعد النقطة 90 هي العلامة الكاملة في مراحل كأس العالم.

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