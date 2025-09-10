-- -- -- / -- -- --
الجزائرية كيليا نمور تستعد للمشاركة في 3 منافسات كبرى

عمر سلامي
كيليا نمور

تستعد البطلة الأولمبية الجزائرية في الجمباز كيليا نمور، للمشاركة في ثلاث منافسات كبرى، ما يعد فرصة لها لتعزيز رصيدها من الألقاب والإنجازات .

وتستهل كيليا نمور مشوارها، السبت المقبل بالمشاركة في بطولة فرنسا بباريس وهي إحدى المحطات الكبرى في رزنامة الجمباز العالمي.

وبعد موعد باريس، تشد الجمبازية نمور الرحال إلى جاكرتا بإندونيسيا لخوض بطولة العالم 2025 المقررة من 19 إلى 25 أكتوبر.

وستتوجه البطلة الجزائرية بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في المونديال النسوي للرياضات، الذي تحتضنه كاليفورنيا من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

